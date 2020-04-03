Откуда пробка? На Ново-Садовой в Самаре во время карантина проверяют автомобилистов

3 Апр 2020 2020-04-03T10:40:04+03:00

Проверки проводятся не только на въездах в Самару, но и на главных городских магистралях

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В пятницу, 3 апреля, в Самаре был один из самых высоких индексов самоизоляции: 4,3 из 5. Поэтому образовавшаяся с утра пробка на улице Ново-Садовой от отеля «Ренессанс» до глазной больницы, мягко говоря, удивила автомобилистов.

- Возможно, авария, - переговаривались водители. Однако причина оказалась другая.

- Напротив глазной больницы несколько автомобилей ДПС. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, особенно грузовые «Газели» и проверяют документы, наверное, разрешение на работу в карантин, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» очевидцы.

В Госавтоинспекции подтвердили информацию о проверкахФото: Вера ЦЫГАНКОВА

В областной Госавтоинспекции информацию подтвердили.

- Сотрудниками Госавтоинспекции с 1 апреля осуществляется максимальная остановка транспортных средств для выяснения необходимости поездки. Инспекторы дорожно-патрульной службы уточняют у водителей цель поездки и, если она не обоснована необходимостью, рекомендуют гражданину вернуться домой в связи со сложившейся обстановкой на территории региона, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU