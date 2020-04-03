2020-04-03T11:56:47+03:00
Общество

Какие поезда из Самары отменили из-за коронавируса: список составов от РЖД

С 7 апреля часть поездов, которые ездят между Самарой и Оренбургом, Казанью, Пензой, Санкт-Петербургом, ходить не будут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за угрозы распространения коронавируса в РЖД решили отменить несколько поездов дальнего следованияИз-за угрозы распространения коронавируса в РЖД решили отменить несколько поездов дальнего следованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Компания «РЖД» объявила о новых изменениях в расписании движения внутригосударственных поездов. Из-за угрозы распространения коронавируса пассажиропоток на них снизился. В связи с этим было решено изменить периодичность курсирования ряда составов или вовсе временно их отменить. В их числе те поезда, что прибывают или отправляются с железнодорожного вокзала Самары. Об этом говорится на официальном сайте ОАО «РЖД».

Так, с 7 апреля отменяются поезда, которые курсируют между Самарой и Оренбургом, Санкт-Петербургом, Пензой и Казанью. Поезд 31/32 «Оренбург — Самара» перестанет ходить из Оренбурга с 7 апреля, а из Самары — с 9 апреля. Поезд 107/108 «Самара — Санкт-Петербург «Самара» не будет ходить из столицы 63 региона с 7 апреля по 12 декабря по нечетным числам, а из Северной столицы страны — с 9 апреля по 12 декабря по нечетным числам. Поезд 109/110 «Самара — Пенза «Дневной экспресс» отменяется из Самары до 12 декабря. Из Пензы он не будет ходить с 8 апреля до 12 декабря. Поезд 125/126 «Самара — Казань» не будет курсировать в аналогичный период.

Поезд 207/208 «Самара — Москва» из Самары отменяется 28, 30 апреля, а также 2, 4, 8, 10 мая, а из Москвы — 29 апреля, 1, 3, 5, 9, 11 мая. Поезд 117/118 «Самара — Адлер» будет курсировать из Самары по следующим дням: 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 апреля, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 31 мая; с 1 июня по нечетным числам он отменяется. Из Адлера поезд отправится 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30 апреля, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 31 мая 2 июня; с 3 июня по нечетным числам он отменяется.

Как вернуть билеты, ранее купленные на эти поезда, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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