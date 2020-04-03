Режим работы самарского метро на выходных сокращен

3 Апр 2020 2020-04-03T13:09:58+03:00

На выходных метро будет позже начинать и раньше заканчивать свою работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Представители самарского метрополитена сообщили о сокращении часов работы подземки. Так, по будням поезда будут ходить с 6 утра до 21 часа. На выходных режим работы сокращен дополнительно.

– В выходные дни метро будет открывать свои двери в 8 утра и заканчивать работу в 20 часов. Такой график выбран в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – говорится в сообщении метрополитена.

Отметим, что в Самарской области действует режим полной самоизоляции. Горожан просят пользоваться общественным транспортом только в случае необходимости выхода на работу. На данный момент в регионе зафиксировано 17 случаев заболевания коронавирусом. 7 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU