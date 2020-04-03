2020-04-03T16:07:02+03:00
Спорт

Гандболистка «Лады» Ирина Близнова: «В тренировках дома не хватает ворот, площадки, бросков, командных единоборств»

Олимпийская чемпионка рассказала, как поддерживает форму во время самоизоляции
Вера ЦЫГАНКОВА
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Близнова считает, что команде нужно будет время для подготовки, если сезон решат возобновить. Фото: ГК «Лада».Близнова считает, что команде нужно будет время для подготовки, если сезон решат возобновить. Фото: ГК «Лада».
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Гандболистка «Лады», Олимпийская чемпионка Ирина Близнова рассказала, как тренируется во время самоизоляции. По словам спортсменки, ей помогают поддерживать себя в форме дети.

– Команда распущена на карантин, но мы продолжаем тренироваться в домашних условиях. Тренер по физподготовке высылает нам задания, по ним мы и работаем. Так как у меня двое детей – они тоже спортсмены: один хоккеист, вторая гандболистка – у нас втройне веселей. Сын бегает кросс на улице – с собакой и в маске, а мы дома тренируемся, – рассказала корреспонденту «КП-Самара» Ирина Близнова.

По словам спортсменки, в среднем на домашнюю тренировку у нее уходит 40-50 минут, реже – час. Однако домашними тренировками занятия в зале не заменить.

– Долгая самоизоляция, конечно, сказывается. Одно дело, когда ты тренируешься на площадке, а другое – дома, когда все на твоей ответственности. Все равно тяжело себя подвести за 40 дней к оптимальной форме, если вдруг решат возобновить чемпионат. Еще очень не хватает мяча. Насколько возможно мы дома играем, в том числе с мячом, но все равно не хватает ворот, площадки, бросков, командных единоборств. Но и другие команды в точно таких же условиях, – считает гандболистка.

Что касается быта, то здесь, признается Близнова, ей повезло. Она живет в частном доме.

– Мне немного больше повезло, чем одноклубницам. Девочки живут в городе, а я за городом. Поэтому мы можем заняться чем-то на улице – подрезать деревья, поскрести траву. Единственное – походы в магазин по времени стали короче. И ходим за продуктами либо я, либо муж, без детей, – отметила Ирина.

Напомним, сейчас в мире приостановлены все спортивные соревнования. Будет ли возобновлен сезон чемпионата России по гандболу, пока не решили.

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Олимпийская чемпионка Ирина Близнова тренируется дома
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ИСТОЧНИК KP.RU

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