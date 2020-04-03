2020-04-03T15:56:46+03:00
Спорт

Тренер гребцов Вязовкина и Теплицына: «Спортсменам тоже непросто, они готовились к Олимпийским играм, а вместо этого дома сидят»

Дмитрий Стрельцов рассказал, что спортсмены делают на самоизоляции и не скажется ли пребывание дома на их результатах
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
На воду гребцы выйти пока не могут, приходится тренироваться дома на тренажерах. Фото: Александр Вязовкин / vk.com (vk.com/krotkot1).На воду гребцы выйти пока не могут, приходится тренироваться дома на тренажерах. Фото: Александр Вязовкин / vk.com (vk.com/krotkot1).
Изменить размер текста:

Тренер призеров международных соревнований и кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио, гребцов Александра Вязовкина и Максима Теплицына, Дмитрий Стрельцов рассказал, чем занимаются его подопечные во время самоизоляции, и поделился мыслями о том, не скажется ли простой на результатах спортсменов.

- Мои подопечные должны были две недели назад улететь в Грецию, чтобы там готовиться к Олимпиаде. Но сборы отменили. Мы две недели провели на карантине на базе в Бронницах. Потом нас всех отправили по домам. Сейчас спортсмены тренируются на индивидуальных гребных тренажерах, которые считывают время, пульс, калории, скорость. Мы следим за самочувствием гребцов, а они отчитываются перед нами о проделанной работе, - рассказал Дмитрий Стрельцов в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Тренер считает, что отправить спортсменов домой, было правильным решением.

- Правильно, что спортсмены сейчас дома. Мы рассчитывали немного на другое, но здоровье на первом месте. У нас ближайшие соревнования только в сентябре, поэтому на результатах карантин не должен сказаться. Сейчас нужно восстановиться, отдохнуть, в том числе отдохнуть головой. Спортсменам тоже непросто, они же готовились к Олимпийским играм, а вместо этого по домам сидят. Ну и, конечно, главное, чтобы люди не заболели. В некоторых сборных (например, у гимнастов), приняли решение изолировать спортсменов на сборах. Там, к сожалению, есть заболевшие. Так что правильно, что всех изолировали дома, никаких магазинов и общественного транспорта, - отметил Стрельцов.

Напомним, в мире сейчас приостановили большинство спортивных соревнований. Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсии в Самарской области в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
Министр ЖКХ - о долгах за коммуналку в Самарской области в режиме самоизоляции: "Отключать не будем"
Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области
Можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина: рекомендации и советы врачей
В Самаре огонь охватил жилой дом в Железнодорожном районе
Игнорировало запрет: в Самарской области приставы опечатали кафе
Самарская полиция предупреждает: в интернете появились мошенники, якобы дающие деньги за борьбу с коронавирусом
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Самарской области провели рейд по подросткам, гуляющим на улице
В Самарской области попался молодой парень с наркотиками
Центровой БК «Самара» Александр Савенков: «В четырех стенах много не потренируешься, поэтому приходится развиваться интеллектуально»
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал, как изменятся зарплаты учителей в период самоизоляции
Самарским школьникам выдают на дом то, что они не доели в школе
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян о работе детсадов в режиме самоизоляции: «Оставляем дежурные группы»
В налоговой рассказали, как будут обслуживать самарцев в период самоизоляции из-за коронавируса
Тренер гребцов Вязовкина и Теплицына: «Спортсменам тоже непросто, они готовились к Олимпийским играм, а вместо этого дома сидят»
Школы и университеты в Самарской области с 6 апреля будут работать в дистанционном режиме
Гандболистка «Лады» Ирина Близнова: «В тренировках дома не хватает ворот, площадки, бросков, командных единоборств»
Депутат просит запретить продажу крепкого алкоголя в Самаре на период полной самоизоляции
Какие предприятия Самарской области получат разрешение на работу в период самоизоляции: что рассказали на оперативном штабе
За прошедшие сутки в Самарской области 66 раз нарушили режим самоизоляции
МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами
В Самаре с 3 апреля изменили расписание речтранспорта до Рождествено
Медикам - от химиков: на средства ТОАЗа закупят более 60 тысяч масок и 70 тысяч перчаток