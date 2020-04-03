Тренер гребцов Вязовкина и Теплицына: «Спортсменам тоже непросто, они готовились к Олимпийским играм, а вместо этого дома сидят»

3 Апр 2020 2020-04-03T15:56:46+03:00

Дмитрий Стрельцов рассказал, что спортсмены делают на самоизоляции и не скажется ли пребывание дома на их результатах

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Тренер призеров международных соревнований и кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио, гребцов Александра Вязовкина и Максима Теплицына, Дмитрий Стрельцов рассказал, чем занимаются его подопечные во время самоизоляции, и поделился мыслями о том, не скажется ли простой на результатах спортсменов.

- Мои подопечные должны были две недели назад улететь в Грецию, чтобы там готовиться к Олимпиаде. Но сборы отменили. Мы две недели провели на карантине на базе в Бронницах. Потом нас всех отправили по домам. Сейчас спортсмены тренируются на индивидуальных гребных тренажерах, которые считывают время, пульс, калории, скорость. Мы следим за самочувствием гребцов, а они отчитываются перед нами о проделанной работе, - рассказал Дмитрий Стрельцов в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

Тренер считает, что отправить спортсменов домой, было правильным решением.

- Правильно, что спортсмены сейчас дома. Мы рассчитывали немного на другое, но здоровье на первом месте. У нас ближайшие соревнования только в сентябре, поэтому на результатах карантин не должен сказаться. Сейчас нужно восстановиться, отдохнуть, в том числе отдохнуть головой. Спортсменам тоже непросто, они же готовились к Олимпийским играм, а вместо этого по домам сидят. Ну и, конечно, главное, чтобы люди не заболели. В некоторых сборных (например, у гимнастов), приняли решение изолировать спортсменов на сборах. Там, к сожалению, есть заболевшие. Так что правильно, что всех изолировали дома, никаких магазинов и общественного транспорта, - отметил Стрельцов.

Напомним, в мире сейчас приостановили большинство спортивных соревнований. Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU