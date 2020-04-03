Можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина: рекомендации и советы врачей

3 Апр 2020 2020-04-03T18:33:05+03:00

Врачи и другие эксперты объясняют, можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина. И самое главное: выпустят ли вас из города

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Наступают первые выходные апреля, и в этот период жители города несмотря на все объявленные карантины, задумались: можно ли ездить на дачу в Самаре прямо сейчас и что этому может помешать?

На самом деле, несмотря на то, что официального запрета на поездку на дачу на выходные 4-5 апреля в Самаре и области нет, власти рекомендуют горожанам от такого выезда на природу воздержаться. Сотрудники ДПС могут остановить вас и поинтересоваться, с какой целью вы вышли на улицу. Особенно стоит быть осторожными тем, кто находится в группе риска: тем, кому больше 60 лет, или у кого есть хронические заболевания. Такой несвоевременный выезд на природу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Представители самих садово-дачных товариществ сказали, что поступили рекомендации беседовать со всеми дачниками и все же рекомендовать им проследовать домой.

Олег Фатенков, главный внештатный терапевт Самарской области, врач-терапевт клиники СамГМУ рассказал самарцам, почему сейчас лучше остаться в городе - и к этому мнению специалиста стоит прислушаться.

- Мое мнение по этому поводу двоякое. Конечно, если уехать на комфортабельную дачу с полноценным домом и не выходить за ее периметр, соблюдая таким образом карантинные мероприятия, то это разумно. Только обязательно нужно учесть свой возраст. Желательно, чтобы пожилые люди, у которых высок риск общесоматических заболеваний, обострений не уезжали за город. Им может понадобиться медицинская помощь, и тогда надо взвесить время за которое они смогут добраться до стационара, или за которое к ним прибудет бригада скорой помощи. Второй момент в том, что сейчас делать на даче. Заниматься огородом? Я бы рекомендовал все-таки сейчас соблюдать карантин, а не заниматься дачей. К тому же сейчас начали активизироваться клещи, и это еще один аргумент, чтобы оставаться дома, в своих квартирах. Тем более что постепенно становится тепло, и есть надежда, что с наступлением весны и лета эпидемия стихнет. Лично я при наличии дачи, ближайшие выходные проведу дома в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU