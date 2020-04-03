Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области

3 Апр 2020 2020-04-03T18:55:18+03:00

Тех, кого можно, переведут на режим удаленки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смогут продолжить работу в режиме самоизоляции в Самарской области системообразующие предприятия, адвокаты, страховщики и IT-шники

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В Самарской области определили список предприятий, которые продолжат работу в режиме самоизоляции в Самарской области до 30 апреля. Возможно, с самоизоляции горожане выйдут и раньше, если нормализуется общая эпидемиологическая ситуация. С 4 апреля в регионе будут работать организации, представляющие сферы:

- - сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;

- добычи полезных ископаемых;

- проектирования и строительства зданий и сооружений;

- ремонта автотранспортных средств;

- ремонта и обслуживания медицинского оборудования;

- транспортировки и хранения грузов (товаров);

- общественного питания (работающие только в режиме доставки и на вынос);

- информационных технологий и связи;

- страхования; - социального обеспечения;

- обслуживания зданий и территорий;

- ветеринарных услуг и содержания приютов для животных.

Также разрешено работать будет всем, кто оказывает услуги в дистанционном режиме, адвокатам, нотариусам.

Продолжат свою деятельность столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях, работающих в соответствие с этим постановлением.

Будут работать системообразующие предприятия, а также те, кто образует с ними производственно-сбытовые цепочки.

Для того, чтобы к компаниям не было претензий у Роспотребнадзора, их руководству понадобится проводить режим дезинфекции, отправлять сотрудников по возможности на "удаленку", разводить потоки сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU