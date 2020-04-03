Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области
В Самарской области определили список предприятий, которые продолжат работу в режиме самоизоляции в Самарской области до 30 апреля. Возможно, с самоизоляции горожане выйдут и раньше, если нормализуется общая эпидемиологическая ситуация. С 4 апреля в регионе будут работать организации, представляющие сферы:
- - сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства;
- добычи полезных ископаемых;
- проектирования и строительства зданий и сооружений;
- ремонта автотранспортных средств;
- ремонта и обслуживания медицинского оборудования;
- транспортировки и хранения грузов (товаров);
- общественного питания (работающие только в режиме доставки и на вынос);
- информационных технологий и связи;
- страхования; - социального обеспечения;
- обслуживания зданий и территорий;
- ветеринарных услуг и содержания приютов для животных.
Также разрешено работать будет всем, кто оказывает услуги в дистанционном режиме, адвокатам, нотариусам.
Продолжат свою деятельность столовые и буфеты при предприятиях и учреждениях, работающих в соответствие с этим постановлением.
Будут работать системообразующие предприятия, а также те, кто образует с ними производственно-сбытовые цепочки.
Для того, чтобы к компаниям не было претензий у Роспотребнадзора, их руководству понадобится проводить режим дезинфекции, отправлять сотрудников по возможности на "удаленку", разводить потоки сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU