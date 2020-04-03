Министр ЖКХ - о долгах за коммуналку в Самарской области в режиме самоизоляции: "Отключать не будем"

3 Апр 2020 2020-04-03T19:07:04+03:00

Михаил Татаринцев рассказал, как будут поступать в Самарской области с долгами за коммуналку в период режима самоизоляции

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Министр ЖКХ Самарской области рассказал, каким будет порядок работы с теми, кто не сумел вовремя оплатить квитанции за услуги ЖКХ в режиме полной самоизоляции в Самарской области из-за коронавируса.

- На днях подписан закон, позволяющий Правительству РФ устанавливать особенности начисления и уплаты пеней в случае несвоевременной оплаты за жилье. Пока подзаконных актов не принято. Мы провели необходимые консультации с ресурсоснабжающими организациями региона. Все подтвердили, что в течение нерабочих дней начисления пеней не будет, как и отключений за неуплату, - сообщил Михаил Татаринцев.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил контролировать ситуацию главам муниципалитетов. Они должны проследить, чтобы никого не отключали и не начисляли пени.

ИСТОЧНИК KP.RU