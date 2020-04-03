"Мы должны остаться дома для них": Сергей Войтенко посвятил песню докторам, которые борются с коронавирусом
Самарский баянист, автор-исполнитель и депутат Сергей Войтенко присоединился к марафону #житьтворитьлюбить и принял вызов от своего друга Дениса Майданова.
- У меня много друзей врачей, и им сейчас в самом деле нелегко. Держитесь, на вас большая надежда всей страны, мы поддерживаем вас всей душой, стараемся помогать вам в том, что мы самоизолируемся. И я рекомендую делать это всем людям нашей страны, ведь тогда у всех будет меньше возможности кого-то заразить. Будьте дома для врачей, они работают в больницах для вас, - поделился своим мнением Сергей Войтенко
И посвятил всем докторам песню сочинения И.Овчинникова, пожелав здоровья "дорогим докторам".
Подписчики хорошо отреагировали на инициативу певца и восхитились его призывом. В свою очередь самарский исполнитель передал эстафету Денису Кляверу, Александру Маршалу и Руслану Алехно.
ИСТОЧНИК KP.RU