"Мы должны остаться дома для них": Сергей Войтенко посвятил песню докторам, которые борются с коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T20:10:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский баянист, автор-исполнитель и депутат Сергей Войтенко присоединился к марафону #житьтворитьлюбить и принял вызов от своего друга Дениса Майданова.

- У меня много друзей врачей, и им сейчас в самом деле нелегко. Держитесь, на вас большая надежда всей страны, мы поддерживаем вас всей душой, стараемся помогать вам в том, что мы самоизолируемся. И я рекомендую делать это всем людям нашей страны, ведь тогда у всех будет меньше возможности кого-то заразить. Будьте дома для врачей, они работают в больницах для вас, - поделился своим мнением Сергей Войтенко

И посвятил всем докторам песню сочинения И.Овчинникова, пожелав здоровья "дорогим докторам".

Подписчики хорошо отреагировали на инициативу певца и восхитились его призывом. В свою очередь самарский исполнитель передал эстафету Денису Кляверу, Александру Маршалу и Руслану Алехно.

sergeyvoytenko Всем привет!присоединяюсь к марафону #житьтворитьлюбить принимаю вызов от моего друга коллеги известного музыканта @maydanov_official и желаю всем #оставайсядома благодарю всех врачей они сейчас работают для нас, а мы должны оставаться дома для них!!! @mos_103_official передаю эстафету своим друзьям @denisklyaver @marshalsinger @dmitriypryanov_official @rodder13 @yagya_official @pavelpaskal @afina_delionidi @ruslan_alehno_official @a_yarmarka @a.petrovskayaofficial Так же спасибо автору слов песни @iv.ovchinnikov_official #мывместе #издомаслюбовью.

ИСТОЧНИК KP.RU