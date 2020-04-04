2020-04-04T00:11:52+03:00
Общество

Дмитрий Азаров объявил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля

Жителям региона нельзя выходить на улицу до 12 апреля, так как действует режим полной самоизоляции
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцы продолжают самоизолироватьсяСамарцы продолжают самоизолироватьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Дмитрий Азаров утвердил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля. Постановление опубликовано на сайте Правительства Самарской области. В нем оговаривается, что жители региона не могут выходить из дома, если им не нужна медицинская помощь, не нужно ехать на работу.

Также выходить из дома можно, чтобы выгулять собаку, вынести мусор и сходить в магазин за продуктами.

Остальные требования остаются прежними: магазины и другие учреждения должны обеспечить возможность для соблюдения социальной дистанции, работать могут рестораны, только осуществляющие доставку еды и продажу ее на вынос.

По региону можно передвигаться, если у вас есть справка работодателя или справка о грузоперевозках.

Жители региона могут покидать дом, если должны оказать помощь пожилым родственникам или больным людям.

А вот находиться в парках или лесопарках по-прежнему нельзя. Не работают на регистрацию браков и разводов ЗАГСы. Не будут принимать граждан в МФЦ.

Работодатели должны измерять температуру сотрудников, обеспечить соблюдение социальной дистанции, помогать работникам организовать работу дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров объявил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля
"Мы должны остаться дома для них": Сергей Войтенко посвятил песню докторам, которые борются с коронавирусом
Пенсии в Самарской области в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
Министр ЖКХ - о долгах за коммуналку в Самарской области в режиме самоизоляции: "Отключать не будем"
Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области
Можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина: рекомендации и советы врачей
В Самаре огонь охватил жилой дом в Железнодорожном районе
Игнорировало запрет: в Самарской области приставы опечатали кафе
Самарская полиция предупреждает: в интернете появились мошенники, якобы дающие деньги за борьбу с коронавирусом
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Самарской области провели рейд по подросткам, гуляющим на улице
В Самарской области попался молодой парень с наркотиками
Центровой БК «Самара» Александр Савенков: «В четырех стенах много не потренируешься, поэтому приходится развиваться интеллектуально»
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян рассказал, как изменятся зарплаты учителей в период самоизоляции
Самарским школьникам выдают на дом то, что они не доели в школе
Министр образования Самарской области Виктор Акопьян о работе детсадов в режиме самоизоляции: «Оставляем дежурные группы»
В налоговой рассказали, как будут обслуживать самарцев в период самоизоляции из-за коронавируса
Тренер гребцов Вязовкина и Теплицына: «Спортсменам тоже непросто, они готовились к Олимпийским играм, а вместо этого дома сидят»
Школы и университеты в Самарской области с 6 апреля будут работать в дистанционном режиме
Гандболистка «Лады» Ирина Близнова: «В тренировках дома не хватает ворот, площадки, бросков, командных единоборств»
Депутат просит запретить продажу крепкого алкоголя в Самаре на период полной самоизоляции
Какие предприятия Самарской области получат разрешение на работу в период самоизоляции: что рассказали на оперативном штабе
За прошедшие сутки в Самарской области 66 раз нарушили режим самоизоляции
МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами
В Самаре с 3 апреля изменили расписание речтранспорта до Рождествено
Медикам - от химиков: на средства ТОАЗа закупят более 60 тысяч масок и 70 тысяч перчаток