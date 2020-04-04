Дмитрий Азаров объявил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T00:11:52+03:00

Жителям региона нельзя выходить на улицу до 12 апреля, так как действует режим полной самоизоляции

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Губернатор Дмитрий Азаров утвердил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля. Постановление опубликовано на сайте Правительства Самарской области. В нем оговаривается, что жители региона не могут выходить из дома, если им не нужна медицинская помощь, не нужно ехать на работу.

Также выходить из дома можно, чтобы выгулять собаку, вынести мусор и сходить в магазин за продуктами.

Остальные требования остаются прежними: магазины и другие учреждения должны обеспечить возможность для соблюдения социальной дистанции, работать могут рестораны, только осуществляющие доставку еды и продажу ее на вынос.

По региону можно передвигаться, если у вас есть справка работодателя или справка о грузоперевозках.

Жители региона могут покидать дом, если должны оказать помощь пожилым родственникам или больным людям.

А вот находиться в парках или лесопарках по-прежнему нельзя. Не работают на регистрацию браков и разводов ЗАГСы. Не будут принимать граждан в МФЦ.

Работодатели должны измерять температуру сотрудников, обеспечить соблюдение социальной дистанции, помогать работникам организовать работу дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU