В Самаре водитель Jeep Cherokee сбил на тротуаре ребенка и влетел в дерево

4 Апр 2020 2020-04-04T09:50:49+03:00

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Вечером в пятницу, 3 апреля, в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. На улице Крайней примерно в 21:00 водитель Jeep Cherokee сначала сбил пешехода, а потом влетел в дерево.

- За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Он не обеспечил постоянного контроля за движением авто и наехал на 10-летнего мальчика, который шел в попутном направлении по тротуару. На ребенке была одежда со светоотражающими элементами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего мальчик получил различные травмы. Его на машине скорой помощи увезли в одну из городских больниц. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU