2020-04-04T16:06:53+03:00
Общество

В Самарской области стартовали речные перевозки нефтепродуктов

Навигацию-2020 открыл танкер «Капитан Захаров»
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Более 3,4 тонн нефтяного топлива отправят в порт "Кавказ" / Фото: СНПЗБолее 3,4 тонн нефтяного топлива отправят в порт "Кавказ" / Фото: СНПЗ
Изменить размер текста:

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК «Роснефть») начал речные перевозки нефтеналивных грузов. Старт навигации-2020 дал танкер «Капитан Захаров». Он доставит 3444 тонн нефтяного топлива в порт «Кавказ». После этого груз отправят на экспорт.

- Всего в апреле планируется отгрузить 51,5 тысяч тонн ТНТЭ (топливо нефтяное тяжелое экспортное). В период навигации именно по реке отгружается большая часть темных нефтепродуктов Сызранского НПЗ, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Как отмечают представители Сызранского НПЗ, только за 2019 год причалы завода приняли 227 танкеров. При этом потребителям отгрузили около 1 млн тонн нефтепродуктов. Речная перевозка грузов позволяет реализовывать продукцию НПЗ «Роснефти» еще эффективнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области стартовали речные перевозки нефтепродуктов
В Самаре могут вновь изменить режим работы общественного транспорта
В Новокуйбышевске автомобилистка на «Ниссане» отправила женщину-пешехода в больницу
В Самарской области за сутки составили 6 протоколов о нарушении режима самоизоляции
В Новокуйбышевске магазин одежды проигнорировал запрет и продолжил работать
Расписание самолетов Москва — Самара в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам
В Самарской области на 4 апреля 2020 года вылечился восьмой пациент с коронавирусом
Метро в Самаре по будням начнет работать в обычном режиме
В Самаре деньги с безлимитных транспортных карт перенесут на май
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 4 апреля 2020 года не выросло
Пообещали выплаты: в Самарской области решили не достраивать две проблемные долевки
В Самаре водитель Jeep Cherokee сбил на тротуаре ребенка и влетел в дерево
В Самарской области до 30 апреля не будут ходить 17 электричек
Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции до 12 апреля: "Сейчас так надо"
Дмитрий Азаров объявил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля
"Мы должны остаться дома для них": Сергей Войтенко посвятил песню докторам, которые борются с коронавирусом
Пенсии в Самарской области в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
Министр ЖКХ - о долгах за коммуналку в Самарской области в режиме самоизоляции: "Отключать не будем"
Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области
Можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина: рекомендации и советы врачей