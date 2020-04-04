В Самарской области стартовали речные перевозки нефтепродуктов

4 Апр 2020 2020-04-04T16:06:53+03:00

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Сызранский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК «Роснефть») начал речные перевозки нефтеналивных грузов. Старт навигации-2020 дал танкер «Капитан Захаров». Он доставит 3444 тонн нефтяного топлива в порт «Кавказ». После этого груз отправят на экспорт.

- Всего в апреле планируется отгрузить 51,5 тысяч тонн ТНТЭ (топливо нефтяное тяжелое экспортное). В период навигации именно по реке отгружается большая часть темных нефтепродуктов Сызранского НПЗ, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Как отмечают представители Сызранского НПЗ, только за 2019 год причалы завода приняли 227 танкеров. При этом потребителям отгрузили около 1 млн тонн нефтепродуктов. Речная перевозка грузов позволяет реализовывать продукцию НПЗ «Роснефти» еще эффективнее.

ИСТОЧНИК KP.RU