Без парилок: в Самаре с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани
С понедельника, 6 апреля, в Самаре вновь начнут работать муниципальные бани, которые закрывались на время карантина из-за коронавируса. Речь идет о предприятиях банно-прачечного хозяйства. Исключение составят парильные. Они все еще будут закрыты. Соответствующее постановление в субботу, 4 апреля, подписала глава Самары Елена Лапушкина.
Так, со следующей недели в городе возобновят свою работу баня № 2 на улице Самарской, 140, баня на Симферопольской, 23 и баня на улице Советской Армии, 291.
Что касается коммерческих бань, то на них постановление мэра Самары не распространяется. Они по-прежнему пока не будут работать.
ИСТОЧНИК KP.RU