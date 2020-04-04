2020-04-04T18:23:08+03:00
Общество

Без парилок: в Самаре с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани

Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина
Анастасия ФИЛАТОВА
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На следующей неделе в городе заработают три муниципальные баниНа следующей неделе в городе заработают три муниципальные баниФото: Александр ЧЕРНОВ
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С понедельника, 6 апреля, в Самаре вновь начнут работать муниципальные бани, которые закрывались на время карантина из-за коронавируса. Речь идет о предприятиях банно-прачечного хозяйства. Исключение составят парильные. Они все еще будут закрыты. Соответствующее постановление в субботу, 4 апреля, подписала глава Самары Елена Лапушкина.

Так, со следующей недели в городе возобновят свою работу баня № 2 на улице Самарской, 140, баня на Симферопольской, 23 и баня на улице Советской Армии, 291.

Что касается коммерческих бань, то на них постановление мэра Самары не распространяется. Они по-прежнему пока не будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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