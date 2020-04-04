В Сызрани мужчина стащил у соседки газовую плиту и отнес ее в магазин

4 Апр 2020 2020-04-04T19:29:52+03:00

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В Сызрани в скором времени предстанет перед судом 35-летний местный житель. Мужчину обвиняют в похищении газовой плиты, которая до недавнего времени стояла в квартире у его 23-летней соседки.

- В квартире девушка временно не жила, но раз в месяц приезжала проверять ее состояние. В один из визитов она заметила открытую входную дверь, а затем и пропажу газовой плиты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что к пропаже бытовой техники может быть причастен мужчина, который живет в одном подъезде с девушкой. Он знал, что квартира в последнее время пустует, поэтому взломал входную дверь и вынес плиту. В дальнейшем он сдал ее в комиссионный магазин. Вырученные деньги сызранец потратил на собственные нужды. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Недавно правоохранители направили дело на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU