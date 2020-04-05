2020-04-05T10:22:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области на 5 апреля 2020 года вылечился девятый пациент с коронавирусом

Еще одного заболевшего коронавирусной инфекцией выписали в Самарской области по состоянию на 5 апреля 2020 года
Михаил ГОРЮНОВ
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Девятого пациента с коронавирусом выписали из самарской больницыДевятого пациента с коронавирусом выписали из самарской больницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 5 апреля, стало известно об еще одном пациенте с коронавирусной инфекцией в Самаре, который смог излечиться. Его выписали из городской больницы сегодня утром.

- Это контактный пациент, который заразился от близкого родственника, вернувшегося из-за рубежа. Состояние удовлетворительное, - сообщает оперштаб Самарской области.

Сейчас в регионе продолжают лечение 8 человек, у которых диагностировали COVID-19. Общее количество выздоровевших с учетом сегодняшнего случая - девять человек. Новых случаев на 11 утра 5 апреля 2020 года не зафиксировано. "Комсомольская правда - Самара" будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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