В Тольятти возле жилого дома нашли труп молодой девушки

5 Апр 2020 2020-04-05T11:04:18+03:00

Сейчас по факту происшествия проводится проверка

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Страшная трагедия произошла вчера вечером, 5 апреля, в Тольятти. Там, возле дома № 53 на улице Автостроителей, был обнаружен труп молодой девушки.

- Тело нашли под окнами. У нее зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. Погибшей было 22 года, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван Семенов (личные данные изменены).

На месте происшествия работали медики, но их помощь уже не пригодилась. Осмотр и опрос очевидец проводили уже правоохранители.

Сейчас проверку по факту случившегося проводят следователи. Отрабатываются различные версии. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU