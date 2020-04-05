2020-04-05T16:02:02+03:00
Общество

Самарцы присоединились к набирающей популярность акции #изоизоляция

Самарский урбанист Андрей Кочетков с помощью туалетной бумаги пытался повторить картину Энди Уорхола
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Кочетков присоединился в Всероссийской акцииАндрей Кочетков присоединился в Всероссийской акцииФото: соцсети
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Самоизоляция, на которой сейчас положено находиться большинству россиян, открывает в каждом новые творческие идеи. Так, в сети набирает популярность проект #изоизоляция - люди пытаются повторить известные картины и размещают фото своих вариантов произведений искусства в Интернете. В Facebook для этого даже сделали отдельную группу.

Жители Самары тоже не прошли мимо акции. Местный урбанист Андрей Кочетков с помощью актуальной как никогда туалетной бумаги и консервного ножа представил на суд общественности свою вариацию картины Энди Уорхола - "Большая банка супа Кэмпбелл с консервным ножом".

- Не смог пройти мимо #изоизоляция, - объяснил свой снимок Андрей.

Отметим, что Уорхол нарисовал свой шедевр в 1962 году. В 2010 картину продали за 27 с половиной миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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