В Тольятти мужчина прямо на улице перерезал себе вены и обратился за помощью к людям
Свидетелями страшных событий стали жители Тольятти в субботу 4 апреля. В 1 квартале в районе дома № 43 на улице Свердлова мужчина наносил себе увечья.
- Он прямо на улице перерезал вену. Осознав, что сделал, он обратился за помощью к очевидцам, - рассказывает "Патруль Тольятти".
К счастью, нашлись те, кто откликнулся. Кровотечение смогла остановить девушка, проходившая мимо. Она же вызвала Скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.
Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства происшествия и выясняют, что сподвигло местного жителя наносить себе раны, которые могли привести к смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU