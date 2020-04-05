В Тольятти мужчина прямо на улице перерезал себе вены и обратился за помощью к людям

5 Апр 2020 2020-04-05T21:56:02+03:00

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Свидетелями страшных событий стали жители Тольятти в субботу 4 апреля. В 1 квартале в районе дома № 43 на улице Свердлова мужчина наносил себе увечья.

- Он прямо на улице перерезал вену. Осознав, что сделал, он обратился за помощью к очевидцам, - рассказывает "Патруль Тольятти".

К счастью, нашлись те, кто откликнулся. Кровотечение смогла остановить девушка, проходившая мимо. Она же вызвала Скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства происшествия и выясняют, что сподвигло местного жителя наносить себе раны, которые могли привести к смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU