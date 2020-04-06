2020-04-06T10:55:47+03:00
Общество

В Самаре на дороги вышло почти в два раза больше общественного транспорта

Об этом сообщили в департаменте транспорта
Владислав КИРСАНОВ
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Многие предприятия города возобновили работуМногие предприятия города возобновили работуФото: Архив КП
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Сегодня, 6 апреля, в Самаре увеличили количество общественного транспорта на дорогах города. Это связано с возобновлением работы многих предприятий, которым необходимо функционировать, несмотря на режим полной самоизоляции, который продлили до 12 апреля.

– С 650 единиц транспорта на прошлой недели мы увеличили количество подвижного состава до 1014. Легких поездок тем, кому это действительно важно, остальных просим побыть дома, – сообщает твиттер департамента транспорта Самары.

Отметим, что сегодня также метро города вернулось к привычному расписанию. Если раньше поезда ходили с 6 до 21 часа по будням, то сейчас подземка работает в обычном режиме – с 6 до 24 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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