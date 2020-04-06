2020-04-06T11:04:37+03:00
Общество

Появилось видео госпитализации больного с подозрением на коронавирус в Самаре

Жители города могут посмотреть, как больных привозят в больницу им. Середавина в специальном боксе, исключающем передачу инфекции
Ольга НОВИКОВА
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На видео попал момент госпитализации больного с подозрением на коронавирус в СамареНа видео попал момент госпитализации больного с подозрением на коронавирус в СамареФото: кадр с видео
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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент доставки в больницу им. Середавина больного с подозрением на коронавирус. На нем видно, что таких людей привозят на специально машине скорой помощи и в специальном инфекционном боксе, исключающем распространение заразы. Стоит уточнить, что это не какой-то новый и последний случай. В больнице уточнили, что сейчас здесь содержится только один пациент с подтвержденным диагнозом. Новых больных с подозрением не поступало.

- Новых пациентов с подозрением на коронавирус с больницу Середавина не поступало, сейчас там только один пациент с подтвержденным диагнозом, который лежал и ранее, он чувствует себя хорошо, его планируют перевести в 6-ю горбольницу. Однако с сегодняшнего дня некоторые отделения Середавина возобновили плановую госпитализацию, сегодня уже приняли более 60 человек. возможно на видео именно такая плановая госпитализация, - отметили в больнице им. Середавина. .Здесь также уточнили, что в подобных боксах могут госпитализировать больных с любыми передающимися воздушно-капельным путем инфекциями. Это делается и для безопасности самих медиков, и для комфорта пациента

Госпитализацию пациента с подозрением на коронавирус сняли на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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