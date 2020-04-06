В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика автомобиля
Сотрудники Росгвардии Самары получили сообщение об угоне автомобиля на улице Матросова. Злоумышленник пробрался в «девятку» и уехал на ней. Правоохранители, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили угнанное транспортное средство. На тот момент полиция ввела в городе план «Перехват».
– В салоне машины находились два человека. Заметив приближающихся сотрудников Росгвардии, молодой человек, управлявший машиной, попытался скрыться, но был задержан. Им оказался 25-летний местный житель, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
Задержанный был передан сотрудникам полиции, которые возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU