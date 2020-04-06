23 сомнительных анализа: в Самарской области за сутки на коронавирус проверили 388 человек

6 Апр 2020 2020-04-06T13:14:15+03:00

За день с наблюдения врачей сняли 355 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Самарской области отчитался о данных на сегодня, 6 апреля. За минувшие сутки в регионе провели 388 исследований на наличие коронавируса.

– Среди них есть 23 сомнительных анализа. Всего под наблюдением врачей находятся 4436 человек. За день сняты с наблюдения 355 граждан, – говорится в сообщении.

Отметим, что по данным на этот день в регионе нет новых заболевших коронавирусом. Всего таких случаев 17, из них 9 человек выздоровели и выписались из больниц. 8 пациентов остаются на лечении, 1 человек находится в стабильно тяжелом состоянии. За минувшие сутки в России зафиксировали почти тысячу новых заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU