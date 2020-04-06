Правительство готовит план для введения режима ЧС в Самарской области

6 Апр 2020 2020-04-06T13:53:03+03:00

В Самаре готовят план на все случаи и все режимы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Его составят до 10 апреля. Но сейчас нет предпосылок для введения ЧС в Самарской области

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Правительство готовит план на случай введения ЧС в Самарской области. Он должен быть написан уже к 10 апреля. Комплексный план необходим, чтобы все службы знали, как координировать действия между собой.

- В настоящий момент обстановка в области не имеет предпосылок для объявления ЧС, - особенно подчеркнул губернатор.

Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности. И хоть ситуация и не требует задействования дополнительных мощностей, сейчас в губернии продолжают разворачивать дополнительные койки инфекционного профиля, закупать средства индивидуальной защиты для медиков. Также сейчас правительство готовит комплексный план по обеспечению эпидемиологической безопасности населения на период введения в регионе режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU