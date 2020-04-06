В Самарской области разберутся с очередями в больницах

6 Апр 2020 2020-04-06T14:35:07+03:00

Большинство людей в поликлиниках – люди из группы риска заболевания коронавирусом

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 апреля, в Самаре состоялось заседание Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе. Губернатор области Дмитрий Азаров поручил руководству медицинских учреждений выстроить работу так, чтобы избежать скопления людей в очередях. По его словам, большинство людей там – граждане из группы риска.

– По три часа пациенты сейчас стоят в очередях, допускается скопление большого количества людей с пониженным иммунитетом. Пересматривайте работу центра, исправляйте ситуацию, – заявил глава региона.

Особое внимание планируется уделить онкоцентру, а также обеспечению врачей и граждан средствами индивидуальной защиты. Контролем займется минздрав региона, который ежедневно будет отчитываться по ситуации в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU