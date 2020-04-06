Самарцам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, если пить воду из-под крана

6 Апр 2020 2020-04-06T14:51:21+03:00

В СКС объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от воды из-под крана и как контролируют ее качество

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Жителям Самарской области рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, если пить воду из-под крана. В компании СКС уточнили, как работают над безопасностью подачи этого важного ресурса в период эпидемиологически нестабильной обстановки.

- Согласно технологии при водоподготовке используются хлорсодержащие реагенты - хлор и гипохлорит натрия. Это действенный способ обеззаразить воду и обеспечить пролонгированный обеззараживающий эффект, то есть защитить ее от вторичного возможного загрязнения на период транспортирования по сетям водоснабжения, - уточнили в компании.

Также в министерстве ЖКХ и энергетики отметили, что сегодня в период повышенной готовности и усиленного режима контроля эпидемиологической обстановки, в лаборатории предприятия стали делать больше анализов: по химическим показателям на 30 %, по микробиологическим показателям на 50%.

- Отклонений качества питьевой воды в системе городского водоснабжения не зафиксировано, - отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU