2020-04-06T14:51:21+03:00
Общество

Самарцам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, если пить воду из-под крана

В СКС объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от воды из-под крана и как контролируют ее качество
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самарской области уверили: вода безопаснаВ Самарской области уверили: вода безопасна
Изменить размер текста:

Жителям Самарской области рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, если пить воду из-под крана. В компании СКС уточнили, как работают над безопасностью подачи этого важного ресурса в период эпидемиологически нестабильной обстановки.

- Согласно технологии при водоподготовке используются хлорсодержащие реагенты - хлор и гипохлорит натрия. Это действенный способ обеззаразить воду и обеспечить пролонгированный обеззараживающий эффект, то есть защитить ее от вторичного возможного загрязнения на период транспортирования по сетям водоснабжения, - уточнили в компании.

Также в министерстве ЖКХ и энергетики отметили, что сегодня в период повышенной готовности и усиленного режима контроля эпидемиологической обстановки, в лаборатории предприятия стали делать больше анализов: по химическим показателям на 30 %, по микробиологическим показателям на 50%.

- Отклонений качества питьевой воды в системе городского водоснабжения не зафиксировано, - отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, если пить воду из-под крана
МТС и Третьяковская галерея запустили в онлайне «космическую мастерскую» для школьников
Погоня закончилась смертью: появилось видео страшного ДТП с «Приорой» в Тольятти
В Самаре трамвай сошел с рельсов возле ТЦ «Апельсин»
На сегодняшний день идет подготовка ко всем летним фестивалям, проводимым на территории Самарской области.
В Самарской области разберутся с очередями в больницах
Дмитрий Азаров о работе в Самаре с 6 апреля: «Это исключительный случай. Все остальные сидят дома»
Правительство готовит план для введения режима ЧС в Самарской области
В Самаре произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека
Доцент кафедры инфекционных болезней о самоизоляции: «Мы не хотим, чтобы у нас погибали пациенты»
Главный тренер «Крыльев Советов»: «Удержать Соболева? Это было невозможно»
23 сомнительных анализа: в Самарской области за сутки на коронавирус проверили 388 человек
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика автомобиля
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Один умер, двое пострадали: в Тольятти землей засыпало подсобного рабочего
Появилось видео госпитализации больного с подозрением на коронавирус в Самаре
В Самарской области новых нет: за прошедшие сутки в России коронавирусом заболели 954 человека
Пробка из людей: на проходной самарского завода образовалась огромная толпа
В Самаре на дороги вышло почти в два раза больше общественного транспорта
Сгорел дотла: в Самарской области произошел сильный пожар в частном доме
Намотало на столб: в Тольятти в страшном ДТП погиб 28-летний мужчина
Деньги были, платить не хотели: в Тольятти предприятие при помощи приставов заплатило налоги
Что не будет работать в Самаре с 6 апреля 2020 года из-закоронавируса
На АВТОВАЗе рассказали, кто начнет работать с 6 апреля
В Тольятти мужчина прямо на улице перерезал себе вены и обратился за помощью к людям
«Никого не было...Молодцы!»: Дмитрий Азаров проверил, гуляют ли люди на самарской набережной