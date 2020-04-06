В самарском политехе утвердили ректора на пять лет

6 Апр 2020 2020-04-06T16:00:40+03:00

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Ректора самарского политеха утвердил своим приказом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На ближайшие пять лет им станет Дмитрий Быков, который занимал этот пост и до этого. Решение о назначении приняла конференция работников и обучающихся Политеха, которая состоялась 15 ноября прошлого года.

- Кандидатуру действующего ректора поддержали 164 человека. Напомним, Дмитрий Быков возглавляет опорный университет с 2009 года, - сообщили в университете.

Теперь подписан официальный приказ.

ИСТОЧНИК KP.RU