2020-04-06T16:25:15+03:00
Общество

На Самару надвигается снежная буря

Осадки уже обильно выпали в Управленческом [видео]
Владислав КИРСАНОВ
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Снег уже прошел в некоторых районах городаСнег уже прошел в некоторых районах городаФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В понедельник, 6 апреля, в некоторых районах Самары может пройти сильный снег. Уже сейчас стихия прошла по поселку Управленческий и продолжает двигаться в сторону города.

– Снег просто стеной идет. Он, конечно, падает и почти сразу тает, но осадки очень обильные. Честно говоря, уже подумал, что зря переобул автомобиль. Надеюсь, что больше таких шуток природы не будет. Хотя это еще один повод остаться дома, – сообщил «КП-Самара» очевидец.

В регионе сегодня сохраняется прохладная погода – не более 7 градусов тепла. Также дует сильный северо-западный ветер, чьи порывы достигают 15-18 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается и завтра, 7 апреля.

martinoleg67martinoleg67
Зима? Вновь? В Самаре пошёл снег в апреле
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ИСТОЧНИК KP.RU

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