Сразу несколько автобусных маршрутов в Самаре изменили схемы движения

6 Апр 2020 2020-04-06T18:20:00+03:00

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С сегодняшнего дня, 6 апреля, по 16 апреля в Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Грозненской. Речь идет об участке от Пугачевского тракта до дома № 42 на улице Грозненской. В связи с этим поменяют маршрут несколько автобусов.

– Автобусы № 26, 48к, 48д, 66, 76, 215 в направлении Кряжа будут ездить по улицам Грозненской, 40 лет Пионерии, Калининградской и Фасадной. Горожан просят с пониманием отнестись к данной мере, – говорится в сообщении администрации Самары.

Также жителей города просят оставаться дома и не покидать квартиры без лишней необходимости. Сохраняя режим самоизоляции, можно сохранить свою жизнь и жизнь близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU