2020-04-06T17:00:08+03:00
Спорт

Миодраг Божович считает, что руководство «Крыльев Советов» имело право его уволить

При этом специалист отметил, что хотел бы полностью отработать свой контракт с командой
Владислав КИРСАНОВ
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Команда находится на 15 месте в турнирной таблицеКоманда находится на 15 месте в турнирной таблицеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги выступления команды, а также отметил, что хотел бы продолжить работать в Самаре. По словам черногорца, Самара – очень футбольный город, и ему очень хотелось бы, чтобы клуб вышел из непростой турнирной ситуации.

– Мне жаль, что у нас нет хороших результатов, ведь у нас все есть, чтобы постоянно выигрывать. Если бы была вероятность моего ухода, если бы в клубе на такое решились, то я бы никому плохого слова не сказал. У нас были не самые хорошие результаты, поэтому руководство имело на это право. У меня был разговор с начальством, где мы решили, что надо постараться исправить положение, – сказал Божович в эфире канала «Матч Премьер».

КС находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Миодраг Божович считает, что руководство «Крыльев Советов» имело право его уволить
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