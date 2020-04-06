Ударили весельем по коронавирусу: сызранские инженер и пианистка записали пародию на песню Little Big

6 Апр 2020 2020-04-06T18:26:02+03:00

Сергей и Оксана Кулиш призывают не унывать в самоизоляции

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Сызранские супруги Кулиш - инженер Сергей и пианистка Оксана записали видео-пародию на популярную песню группы Little Big «Uno». Видеозапись они выложили в своем аккаунте в социальной сети.

- Литл биг на максималках, - подписали они свое творение.

Сергей и Оксана хорошо подготовились, подобрали стилизованные наряды, выучили текст, движения. Сергей даже не поленился нарисовать на себе красками татуировки и усы, как у солиста популярной группы. И записали кавер прямо дома, на фоне дивана. Их исполнение уже произвело среди подписчиков настоящий фурор.

ИСТОЧНИК KP.RU