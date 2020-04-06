Лес в форме военного самолета: около «Самара Арены» посадят сосны, липы и березы

6 Апр 2020 2020-04-06T18:25:18+03:00

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Около стадиона «Самара Арена» собираются высадить «Лес Победы». Как сообщает самарская мэрия, сейчас в специальном питомнике для этого выращивают 750 саженцев. Своего часа ждут 500 саженцев сосны, по сотне лип и берез и 50 каштанов.

Как сообщают в департаменте городского хозяйства и экологии, сначала к стадиону собираются привезти липы и березы, потом сосны, а под конец – каштаны.

- Схема посадки разработана. По конфигурации она напоминает военный самолет. Все должно символизировать Победу в Великой Отечественной войне, - объяснили в департаменте.

В лес превратится участок напротив стадиона. Там обещают устроить пешеходную дорожку, а также начали расчищать и обустраивать близлежащее озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU