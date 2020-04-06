2020-04-06T18:52:19+03:00
Общество

Подавился кусочком кураги: отец 15 минут пытался спасти двухлетнего малыша по телефонным указаниям врача

Пока бригада скорой помощи ехала на место, на связи с родителями оставался врач службы спасения
Ольга НОВИКОВА
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Врачи спешили на помощь ребенку, но спасти его не удалосьВрачи спешили на помощь ребенку, но спасти его не удалосьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром 4 апреля в подмосковном поселке Лесной Городок произошел трагический случай. Семья Петровых – Светлана, Сергей и их двухлетний сын Ваня (имена и фамилия изменены) завтракала на кухне. Неожиданно малыш поперхнулся и стал задыхаться, и Сергей кинулся звонить в скорую.

Как пишет портал KP.RU, на место срочно выехала бригада скорой, но нельзя было терять ни секунды, поэтому на связи с родителями все это время оставался врач. Он по громкой связи объяснял Сергею, что нужно делать, чтобы реанимировать малыша. Отец бился за жизнь сына 15 минут, после этого его заменил подоспевший врач, однако, к сожалению, все усилия оказались напрасными, и спасти малыша не удалось. Как оказалось, виной гибели мальчика стал кусочек кураги, который попал в разветвление бронхов - как позже объяснили врачи, шансов у малыша, увы, не было. Сейчас Следственный Комитет по Одинцово проводит проверку по факту смерти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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