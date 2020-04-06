2020-04-06T19:31:31+03:00
Происшествия

Сбывали фальшивки: тольяттинцы отправятся в колонию за поддельные пятитысячные купюры

Суд уже вынес вердикт
Ольга НОВИКОВА
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Правоохранители отправили злоумышленников за решеткуПравоохранители отправили злоумышленников за решеткуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти два местных жителя получили реальный срок за поддельные пятитысячные купюры. Об этом сообщает областная прокуратура. Двоих безработных молодых людей обвиняли в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банкнот. Как выяснили правоохранители, в прошлом году мужчины в Самаре приобрели пять поддельных пятитысячных купюр и привезли их в Тольятти. Там они дважды расплатились фальшивками в продуктовых магазинчиках, получив на сдачу подлинные деньги.

- Приговором Автозаводского районного суда Тольятти с учетом позиции гособвинителя подсудимые признаны виновными в совершении указанного преступления, им назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев и 2 года 8 месяцев, соответственно, - пояснили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сбывали фальшивки: тольяттинцы отправятся в колонию за поддельные пятитысячные купюры
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