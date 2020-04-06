Принесут продукты, оплатят коммуналку: в Самаре пожилым горожанам готовы помочь более сотни волонтеров

6 Апр 2020 2020-04-06T19:57:28+03:00

Только за выходные на горячую линию поступило более трех сотен обращений

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За выходные в самарский городской волонтерский штаб поступило 335 обращений от пожилых горожан, которые нуждались в помощи. Об этом сообщает мэрия Самары. Напомним, городской волонтерский штаб «#МыВместе» заработал 2 апреля. Сюда поступают в том числе заявки и обращения самарцев на федеральную и региональную горячие линии.

В настоящее время в городском штабе работают более сотни волонтеров. Они готовы помочь землякам во всех районах города. Главные запросы пожилых людей связаны с покупкой продуктов и лекарств, а также оплатой услуг ЖКХ.

- У волонтера должен быть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, указанному в заявке, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения, - прокомментировала координатор городского волонтерского штаба Екатерина Щинина.

Номер телефона «горячей линии» - 8 (846) 998-67-07 (телефон многоканальный), 8 800 200-34-11 (круглосуточно), 8 800 505-78-63.

ИСТОЧНИК KP.RU