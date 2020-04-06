2020-04-06T20:29:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Не грустный день рождения: в Самаре к пенсионерке на самоизоляции пришли волонтеры с баяном

Женщина хотела помощи в покупке продуктов, а получила еще и праздничное поздравление
Ольга НОВИКОВА
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Волонтеры устроили пенсионерке настоящий праздник. Фото: предоставлено "Комсомолке"Волонтеры устроили пенсионерке настоящий праздник. Фото: предоставлено "Комсомолке"
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Самарская пенсионерка Нина Владимировна Маинскова 6 апреля справила 73-й день рождения. Коронавирус и самоизоляция помешали планам как следует отметить эту дату и позвать полный дом гостей. Но праздничный стол решила накрыть. Чтобы купить продукты, решила попросить помощи волонтеров и отправила заявку на горячую линию. Обрабатывая заявку, волонтеры из Молодежки ОНФ обратили внимание, что у Нины Владимировны день рождения. И решили подарить ей праздник. Ребята принесли женщине тортик, а сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин исполнил «Пусть бегут неуклюже», аккомпанируя себе на баяне.

- Не могли пройти мимо этого факта и решили поздравить её от нас с этим событием и подняли ей настроение, создав атмосферу праздника, - рассказал Вадим Нуждин. - Как оказалось вовремя, а то она уже начинала расстраиваться, что в условиях карантина это самый грустный день рождения. Дарите теплоту своей души и сердца людям, и она обязательно вернётся к вам сторицей, а дела от сердца не утомляют.

С 24 марта в штаб поступило более 650 заявок на получение помощи. Всего в регионе уже работает более 1100 волонтеров, а заявки обрабатывает 40 человек.

В Самаре пенсионерку на карантине поздравили волонтеры с баяном. Вадим Нуждин поздравляет пенсионеров в Карантин https://clc.to/vadimnuzhdin заходи на наш Youtube Отрабатывая обращения на горячую линию, обратили внимание на то, что у Нины Владимировны день рождения и ей исполняется 73 года. Решили поздравить её от нас с этим событием и подняли ей настроение, создав атмосферу праздника. Как оказалось вовремя, а то она уже начинала расстраиваться, что в условиях карантина это самый грустный день рождения... Если есть возможность сделать так, чтобы человек улыбнулся и неожиданно обрадовался - не упускайте такой возможности! Дарите теплоту своей души и сердца людям и она обязательно вернётся к вам сторицей, а дела от сердца не утомляют! Для информации: Мы предлагаем помощь одиноким людям, которые вынуждены находиться в изоляции из-за риска заражения коронавирусом и не имеют возможности выйти на улицу. По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи: с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости; с проведением платежей ЖКХ. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Также каждый может предложить свою помощь и стать волонтером, обратившись на горячую линию или зайдя на сайт мывместе2020.рф. Проект единого колл-центра реализуется Общероссийским народным фронтом (www.onf.ru) при поддержке Фонда Росконгресс , Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения Волонтеры-медики , Волонтеров Конституции и ПАО Ростелеком . #МыВместе #ОНФ #МолодёжкаОНФ #БабушкаДома #ДедушкаДома Мы в социальных сетях: https://vk.com/vvnuzhdin - Вадим Нуждин https://vk.com/onf63 - Активисты ОНФ Самарской области https://clc.to/vadimnuzhdin - Подпишись на наш Youtube канал Пенсионеры достойны поддержки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Не грустный день рождения: в Самаре к пенсионерке на самоизоляции пришли волонтеры с баяном
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