Рентген, лаборатория и 3D-микроскоп: в Тольятти открылась новая детская поликлиника
6 апреля в Автозаводском районе Тольятти открылась новая детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Она будет обслуживать около 20 тысяч детей. Из двух приспособленных под нужды поликлиники помещений врачи и медсестры переехали в современное четырехэтажное здание.
- 35 лет мы принимали маленьких пациентов в помещениях двух жилых домов на бульваре Гая. Чтобы попасть к узкому специалисту или сдать анализы, люди с детьми были вынуждены идти в другое здание, – пояснил главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 3 Рауф Кирасиров.
В новом здании поликлиники к услугам малышей и их родителей современная регистратура с электронной очередью, рентген-кабинет, лаборатория, укомплектованная микроскопами c эффектом 3D. Есть изолированный инфекционный бокс с отдельным входом.
Напомним, в конце марта готовность к открытию учреждения проверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил максимально ускорить процесс.
ИСТОЧНИК KP.RU