Рентген, лаборатория и 3D-микроскоп: в Тольятти открылась новая детская поликлиника

6 Апр 2020 2020-04-06T20:54:43+03:00

Открытия поликлиники ждали 20 тысяч маленьких пациентов и их родителей.Фото: предоставлено КП

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6 апреля в Автозаводском районе Тольятти открылась новая детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену. Она будет обслуживать около 20 тысяч детей. Из двух приспособленных под нужды поликлиники помещений врачи и медсестры переехали в современное четырехэтажное здание.

- 35 лет мы принимали маленьких пациентов в помещениях двух жилых домов на бульваре Гая. Чтобы попасть к узкому специалисту или сдать анализы, люди с детьми были вынуждены идти в другое здание, – пояснил главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 3 Рауф Кирасиров.

В новом здании поликлиники к услугам малышей и их родителей современная регистратура с электронной очередью, рентген-кабинет, лаборатория, укомплектованная микроскопами c эффектом 3D. Есть изолированный инфекционный бокс с отдельным входом.

Напомним, в конце марта готовность к открытию учреждения проверил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил максимально ускорить процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU