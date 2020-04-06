6 Апр 2020 2020-04-06T22:16:32+03:00

Уже с 7 апреля система контроля самоизоляции в тестовом режиме заработает в Кинеле

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Самарцы будут получать разрешение на выход из дома с помощью QR-кодов. Об этом сообщает департамент информационных технологий администрации губернатора Самарской области. Как стало известно из сообщения, департамент информационных технологий и связи региона разработал систему, позволяющую жителям Самарской области получать разрешение на выход из дома в период изоляции с помощью QR-кодов. Предполагается, что это позволит выявлять нарушителей режима самоизоляции и регулировать соблюдение ограничений.

Как сообщили журналисту "Комсомолки" в пресс-службе губернатора, система контроля режима самоизоляции разработана по примеру системы, уже действующей в Татарстане.

- Это будет портал или приложение, в котором нужно будет зарегистрироваться всем желающим выйти на улицу. Перед выходом на улицу нужно будет зайти в приложение, поставить галочку в нужной строке и указать цель выхода - например, поход за продуктами. После этого вам придет на телефон QR-код. И если на улице у представителей полиции возникнет вопрос, куда вы двигаетесь, достаточно будет его предъявить, - пояснили в пресс-службе.

Уже с завтрашнего дня, как уверяют чиновники, система заработает в тестовом режиме. Первыми ощутят ее действие жители Кинеля, после этого она распространится на весь регион.

- Система контроля режима самоизоляции полностью готова к запуску и будет опробована в тестовом режиме завтра, 7 апреля, на территории городского округа Кинель, - сообщает департамент. - В дальнейшем планируется применение системы на территории всего региона.

Правда, как уверяют чиновники, запуск системы займет как минимум полдня, так что с утра жители Кинеля смогут при необходимости спокойно выходить из дома без регистрации и QR-кодов.

ИСТОЧНИК KP.RU