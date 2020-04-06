Во время режима самоизоляции в Самаре пропал мужчина с обесцвеченными волосами
В Самаре ищут пропавшего мужчину с обесцвеченными волосами. Как сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», 38-летний Максим Кузнецов пропал 3 апреля, когда в Самаре уже действовал режим самоизоляции, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины 168 см, он худощавого телосложения, с русыми обесцвеченными волосами. Максим Кузнецов был одет в ярко-зеленую куртку, черные джинсы и полуботинки и черную с белой полосой шапку.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба звонить инфоргу поиска Дарье по телефону +7-903-335-43-45.
ИСТОЧНИК KP.RU