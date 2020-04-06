2020-04-06T22:02:44+03:00
Общество

Во время режима самоизоляции в Самаре пропал мужчина с обесцвеченными волосами

Его местонахождение остается неизвестным с 3 апреля
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Мужчину ищут с 3 апреляМужчину ищут с 3 апреля
Изменить размер текста:

В Самаре ищут пропавшего мужчину с обесцвеченными волосами. Как сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», 38-летний Максим Кузнецов пропал 3 апреля, когда в Самаре уже действовал режим самоизоляции, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 168 см, он худощавого телосложения, с русыми обесцвеченными волосами. Максим Кузнецов был одет в ярко-зеленую куртку, черные джинсы и полуботинки и черную с белой полосой шапку.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба звонить инфоргу поиска Дарье по телефону +7-903-335-43-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время режима самоизоляции в Самаре пропал мужчина с обесцвеченными волосами
Самарцы будут получать разрешение на выход из дома с помощью QR-кодов
Рентген, лаборатория и 3D-микроскоп: в Тольятти открылась новая детская поликлиника
Не грустный день рождения: в Самаре к пенсионерке на самоизоляции пришли волонтеры с баяном
Принесут продукты, оплатят коммуналку: в Самаре пожилым горожанам готовы помочь более сотни волонтеров
Сбывали фальшивки: тольяттинцы отправятся в колонию за поддельные пятитысячные купюры
Подавился кусочком кураги: отец 15 минут пытался спасти двухлетнего малыша по телефонным указаниям врача
Лес в форме военного самолета: около «Самара Арены» посадят сосны, липы и березы
Ударили весельем по коронавирусу: сызранские инженер и пианистка записали пародию на песню Little Big
Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области
Миодраг Божович считает, что руководство «Крыльев Советов» имело право его уволить
Сразу несколько автобусных маршрутов в Самаре изменили схемы движения
На Самару надвигается снежная буря
В Тольятти умер народный артист и один из основателей театра «Колесо» Виктор Дмитриев
В самарском политехе утвердили ректора на пять лет
Самарцам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, если пить воду из-под крана
МТС и Третьяковская галерея запустили в онлайне «космическую мастерскую» для школьников
Погоня закончилась смертью: появилось видео страшного ДТП с «Приорой» в Тольятти
В Самаре трамвай сошел с рельсов возле ТЦ «Апельсин»
На сегодняшний день идет подготовка ко всем летним фестивалям, проводимым на территории Самарской области.
В Самарской области разберутся с очередями в больницах