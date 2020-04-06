Дмитрий Азаров о режиме самоизоляции в Самарской области: «Список работающих предприятий будет изменен»

6 Апр 2020 2020-04-06T23:47:37+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров о режиме самоизоляции 6 апреля рассказал в традиционном видеообращении к жителям региона. Он рассказал последние новости и отметил, что за последние трое суток новых подтвержденных случаев заражение коронавирусом в Самарской области нет.

- В больницах региона остаются восемь человек, еще 9 выздоровели и выписаны домой. Но поводов для самоуспокоения нет, под медицинским наблюдением остаются 4436 человек, - отметил губернатор. - На сегодня у 23 человек результаты первого теста сомнительные, они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их повторные анализы направлены на проверку.

Глава региона напомнил, что в конце прошлой недели к нему поступило обращение от системообразующих предприятий и профсоюзов, которые попросили дать им возможность вернуться к работе.

- Региональным постановлением мы такую возможность предприятиям предоставили еще с 4 апреля, но работодатели обязаны обеспечить работникам повышенный режим санитарной безопасности. К таким повышенным требованиям оказались готовы не все предприятия, - отметил Дмитрий Азаров.

Он рассказал, что сейчас на АВТОВАЗе из 35 тысяч сотрудников к работе приступили только 6800 человек. А на системообразующих предприятиях Самары - РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов» – 1000 и 500 человек соответственно. На Сызранском «Тяжмаше» вышли на работу чуть более половины трудового коллектива.

Дмитрий Азаров заявил, что список системообразующих предприятий, имеющих право возобновить работу, будет пересмотрен.

- Этот список был утвержден еще в 2017 году. Понимаю, что ситуация за 3 года изменилась, поэтому поручил правительству до 10 апреля актуализировать этот перечень и включить в него дополнительные предприятия, - заявил губернатор.

Он также напомнил, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции.

- Первая неделя такого режима показала, что большинство людей соблюдают требования, но есть и те, кто их нарушает – сознательно или по легкомыслию. Именно для них сейчас действует штраф – от 15 до 40 тысяч рублей. Его основная цель – сохранение здоровья и жизни людей. Строго придерживайтесь правил, пусть даже вам они кажутся излишними. Помните, вы можете навредить не только себе, но и окружающим. Берегите себя и будьте здоровы, - обратился Дмитрий Азаров к самарцам.

ИСТОЧНИК KP.RU