Продуктовые наборы школьникам в период самоизоляции в Самаре: кому дадут, как получить
Правительство Самарской области рассказало, как получить и кому дадут продуктовые наборы школьникам в период самоизоляции. Они достанутся тем, кто получал бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования. В сухой паек могут быть включены: хлебобулочные и кондитерские изделия без крема, молоко с длительным сроком годности, фруктовые соки, макаронные изделия, консервы рыбные, тушенка из говядины, рис, гречка, фруктовый джем, шоколад.
– Цена продуктового набора соответствует стоимости питания, которое дети получали в образовательных учреждениях до введения ограничительных мероприятий, – сообщает правительство региона.
За выдачу данных наборов отвечают образовательные организации, в которых обучаются дети. Выдача продуктов на данный момент продолжается. Все подробности можно узнать на горячей линии министерства образования и науки Самарской области: (846) 333-64-14, (846) 332-19-86.
ИСТОЧНИК KP.RU