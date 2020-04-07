2020-04-07T12:38:35+03:00
Общество

Продуктовые наборы школьникам в период самоизоляции в Самаре: кому дадут, как получить

Стало известно, кому дадут и как получить продуктовые наборы школьникам в период самоизоляции
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Выдача наборов продолжаетсяВыдача наборов продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Правительство Самарской области рассказало, как получить и кому дадут продуктовые наборы школьникам в период самоизоляции. Они достанутся тем, кто получал бесплатное питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования. В сухой паек могут быть включены: хлебобулочные и кондитерские изделия без крема, молоко с длительным сроком годности, фруктовые соки, макаронные изделия, консервы рыбные, тушенка из говядины, рис, гречка, фруктовый джем, шоколад.

– Цена продуктового набора соответствует стоимости питания, которое дети получали в образовательных учреждениях до введения ограничительных мероприятий, – сообщает правительство региона.

За выдачу данных наборов отвечают образовательные организации, в которых обучаются дети. Выдача продуктов на данный момент продолжается. Все подробности можно узнать на горячей линии министерства образования и науки Самарской области: (846) 333-64-14, (846) 332-19-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызрани благодаря микроволновке поймали мужчину, объявленного в международный розыск
Помогла самоизоляция: в Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Энергетики Самарской области работают в режиме повышенной готовности
Биохакер - о коронавирусе: «В каждом регионе он изменяется по-своему»
Полмиллиона рублей алиментов: в Самарской области горе-отец не собирался платить ребенку
Все что вам нужно – телефон или компьютер: заплатить за электричество можно онлайн
Жители Кинеля ничего не знают об эксперименте с QR-кодами для выхода на улицу в режиме самоизоляции
В Самарской области почтальоны разносят по домам продукты и другие товары
Никаких костров в лесу: в Самарской области вводят особый противопожарный режим
Врезался в опору и перевернулся: в Самаре на Антонова-Овсеенко «четырнадцатая» попала в ДТП