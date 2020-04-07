В Самаре запустили бесплатный автобус до 116 км

7 Апр 2020 2020-04-07T12:25:49+03:00

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В Самаре скорректировали расписание бесплатных автобусов до торгового комплекса «Амбар». Так, с понедельника, 6 апреля, перестал ходить автобус «ТК «Амбар» — Автовокзал». Его заменил новый маршрут «ТК «Амбар» — 116 км». В обратном направлении автобус будет отправляться с остановки на улице Бакинской (сквер имени Куйбышева). Из 116 км автобус будет отправляться в 10:00, последний рейс — в 20:45. От «Амбара» — в 11:00, последний — в 21:15. В среднем интервал движения составит 1 час.

— Мы решили временно изменить расписание и маршрутную сеть из-за продления режима самоизоляции. Сейчас очень важно сделать покупки для жителей Куйбышевского района максимально доступными и безопасными, — сообщили в пресс-службе ТК «Амбар».

Изменения коснутся и расписания движения бесплатного автобуса до жилого района «Волгарь». На этот маршрут добавили две машины. Что касается автобусов до Южного города, то их по-прежнему осталось три. Они ходят с интервалом в 30 минут. Отметим, что остановку возле «Амбара» временно перенесли ко входу галереи «Ашан».

ИСТОЧНИК KP.RU