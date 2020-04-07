2020-04-07T13:02:15+03:00
Общество

Врезался в опору и перевернулся: в Самаре на Антонова-Овсеенко «четырнадцатая» попала в ДТП

Водитель легковушки получил различные телесные повреждения
Владислав КИРСАНОВ
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Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяСотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегосяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В минувший понедельник, 6 апреля, в Самаре произошло серьезное ДТП. В районе 23:30 41-летний водитель «четырнадцатой» двигался по улице Антонова-Овсеенко. В какой-то момент он не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, врезался в ограждение и перевернулся несколько раз.

– Прибывшие на место правоохранители вызвали для водителя скорую помощь. Сейчас они собирают всю информацию о случившемся, ищут очевидцев аварии. Пострадавший доставлен в больницу, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Врезался в опору и перевернулся: в Самаре на Антонова-Овсеенко «четырнадцатая» попала в ДТП