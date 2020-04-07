2020-04-07T13:44:43+03:00
Общество

В Самарской области почтальоны разносят по домам продукты и другие товары

Данная услуга доступна во всех отделениях «Почты России» в регионе
Владислав КИРСАНОВ
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Наибольшей востребованностью пользуются крупыНаибольшей востребованностью пользуются крупыФото: архив КП
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Почтальоны Самарской области осуществляют доставку товаров народного потребления на дом. Большая часть товаров – продукты питания, небольшую часть занимает бытовая химия. Наибольшим спросом пользуются крупы, консервы, сахар, чай, кофе и кондитерские изделия.

– За март текущего года значительно увеличились продажи круп и сахарного песка. По сравнению с предыдущим месяцем объемы продаж сахара выросли в 2 раза и составили 7,2 тонны. Гречневой крупы продано 19 тонн, что на 15 тонн больше, чем в феврале, – сообщает пресс-служба «Почты России».

Отмечается, что доплачивать за доставку до порога не нужно. Подобные услуги доступны во всех отделениях «Почты России» в Самаре и области. Кроме того, с ноября 2019 года действует проект по продаже крупной бытовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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