2020-04-07T14:08:55+03:00
Общество

Все что вам нужно – телефон или компьютер: заплатить за электричество можно онлайн

АО «СамГЭС» переходит на дистанционное обслуживание потребителей
Александра БЕЛОВА
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В период самоизоляции заплатить за потребленную электроэнергию можно через интернет. Нововведение – следствие рекомендаций государственных органов власти. С помощью дистанционного сервиса «Личный кабинет» можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. Консультации по любому вопросу доступны в виртуальной приемной на сайте http://samges.ru/.

АО «Самарагорэнергосбыт» напоминает: счета необходимо оплачивать не позднее 25-го числа, месяца следующего за расчетным. Формирование задолженности за электроэнергию впоследствии может привести к финансовым проблемам. Оплатить онлайн можно любым удобным способом: с помощью личного кабинета на samges.ru, на портале государственных услуг gosuslugi.ru, в разделе «Оплата ЖКХ», через форму онлайн-оплаты на samges.ru или с помощью платежной системы А3 в разделе «Коммунальные услуги».

Напомним, в целях безопасности до 12 апреля самарцам не стоит лишний раз выходить из дома. В связи с этим посетителей примут в офисе только по предварительной записи по телефону справочной: 993-82-00, по адресам: ул. Гагарина, 22, стр. 1, пр. Кирова, 210, Ново-Вокзальный тупик, 15А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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