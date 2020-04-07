Полмиллиона рублей алиментов: в Самарской области горе-отец не собирался платить ребенку

7 Апр 2020 2020-04-07T13:42:34+03:00

На счету мужчины были деньги, которые он не хотел отдавать ребенку ФОТО: УФССП по Самарской области

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Житель Кинельского района Самарской области жестко уклонялся от уплаты алиментов своему сыну. По решению суда мужчина должен был платить 1,5 минимальных размеров оплаты труда ребенку. Однако на протяжении длительного периода чадо не видело никаких денег.

– Накопился долг более 475 тысяч рублей. Выяснилось, что у мужчины открыт в банке счет. Пристав вынес постановление о взыскании находившихся на нем денег, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

После этого должник предоставил сведения о месте работы. Теперь алименты будут приходить ребенку напрямую от работодателя гражданина. Сумма задолженности также была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU