Биохакер - о коронавирусе: «В каждом регионе он изменяется по-своему»

7 Апр 2020 2020-04-07T14:09:40+03:00

Вирус этот действительно очень тяжелый, и все его последствия пока неизвестны Фото: REUTERS

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Молекулярный биолог Станислав Полозов рассказал об особенностях нового коронавируса и его распространении в России. По его мнению, этот вирус очень тяжелый, и известны еще не все его последствия. Кроме того, он серьезно видоизменяется, постоянно появляются его новые штаммы.

– А передо мной – древо его мутаций, там уже сотни штаммов. И в каждом регионе он изменяется по-своему. И в этом еще одна опасность вируса. Потому что вакцина, когда ее разработают, будет действовать на один вид, а другой продолжит заражать людей. Да и саму вакцину сделают не скоро, – рассказал Станислав Полозов сайту kp.ru.

Он также предположил, что тесты могут не выявлять любой штамм коронавируса. И отметил, что помочь в выявлении вируса могут собаки, у которых реально уникальный нюх на патологические изменения в организме. Только таким тестировщикам нужна хорошая кинологическая дрессура.

ИСТОЧНИК KP.RU