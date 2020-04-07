Энергетики Самарской области работают в режиме повышенной готовности

7 Апр 2020 2020-04-07T14:08:10+03:00

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В период с 6 по 12 апреля Самарская сетевая компания продолжает обеспечивать бесперебойным энергоснабжением всех жителей региона, находящихся дома на самоизоляции, а также медицинских и системообразующих организаций региона. Специалисты оперативно-выездных бригад несут дежурство круглосуточно, чтобы оперативно восстановить энергоснабжение там, где это будет необходимо. При возникновении перебоев в электроснабжении потребители региона могут обратиться в ССК по номеру горячей линии: 8-800-222-30-20. Для жителей Самары также работают номера дежурно-диспетчерской службы: (846) 260-13-31 и 260-40-43.

Более того: пока компания приостановила ведение плановых ремонтных работ, требующих временного ограничения энергоснабжения, чтобы жителям региона было комфортно находиться дома во время самоизоляции.

С целью предотвращения возможного распространения коронавируса Центр обслуживания потребителей в Самаре и пункты обслуживания потребителей в Самарской области приостановили работу до 12 апреля.

Особый режим работы предприятия продлится до новых распоряжений губернатора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU