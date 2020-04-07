В Сызрани благодаря микроволновке поймали мужчину, объявленного в международный розыск

7 Апр 2020 2020-04-07T14:33:34+03:00

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В Сызрани полицейские случайно поймали преступника, который находился в международном розыске. Искали злоумышленника за ранее совершенную кражу. Задержать мужчину помогло еще одно воровство, от которого тот не удержался.

- Неизвестный разбил в помещении переезда на станции Сызрань-1 стекло и похитил оттуда микроволновую печь. При этом злоумышленник оставил следы обуви и пальцев рук. Это помогло в дальнейшем установить причастное к краже лицо, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

Задержали подозреваемого - 29-летнего жителя соседнего государства - на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1. Он сознался в содеянном и рассказал полицейским, что продал микроволновку за 1 тысячу рублей. Все деньги иностранец потратил на личные нужды. Впоследствии стражи порядка выяснили, что этого мужчину уже разыскивают за совершение другой кражи. Сейчас подозреваемый находится под арестом. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU