В Самаре кладбища защитят от клещей и грызунов
В Самаре городские кладбища обработают против клещей, грызунов и прочих насекомых. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Подрядчика ищет МКУ Самары «Ритуал».
Согласно документам закупки, победителю торгов предстоит проводить акарицидную и дератизационную обработки, а также дезинсекцию на территории следующих кладбищ: «Рубежное», «Песчаная глинка», «Спасское», «Центральное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Сорокины Хутора», «Яблонька», «Мехзаводское», «Лесное», «Прибрежное», «Береза», «Управленческое» и «Южное». Работы нужно будет выполнить два раза: весной и в августе - начале сентября.
Электронный аукцион намечен на 17 апреля. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU