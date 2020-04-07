2020-04-07T14:54:09+03:00
Общество

В Самаре кладбища защитят от клещей и грызунов

В городе ищут компанию, которая займется необходимой обработкой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всего от клещей и грызунов нужно будет обработать 18 городских кладбищВсего от клещей и грызунов нужно будет обработать 18 городских кладбищФото: Архив "КП"
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В Самаре городские кладбища обработают против клещей, грызунов и прочих насекомых. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Подрядчика ищет МКУ Самары «Ритуал».

Согласно документам закупки, победителю торгов предстоит проводить акарицидную и дератизационную обработки, а также дезинсекцию на территории следующих кладбищ: «Рубежное», «Песчаная глинка», «Спасское», «Центральное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Сорокины Хутора», «Яблонька», «Мехзаводское», «Лесное», «Прибрежное», «Береза», «Управленческое» и «Южное». Работы нужно будет выполнить два раза: весной и в августе - начале сентября.

Электронный аукцион намечен на 17 апреля. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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