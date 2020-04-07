Житель Самарской области не заплатил налоги на 1,2 млн рублей и попал под статью

7 Апр 2020 2020-04-07T15:10:23+03:00

За уклонение от уплаты налогов мужчина может отправиться за решетку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Ставропольском районе Самарской области 36-летний местный житель продал недвижимость и стал фигурантом уголовного дела. Все из-за того, что мужчина «забыл» заплатить налоги.

- По версии следствия, с января по декабрь 2018 года подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога при реализации объектов недвижимости. Сделал он это, включив в декларации заведомо ложные сведения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сумма причиненного бюджету ущерба составила 1,2 млн рублей. По данному факту в СУ СК по региону возбудили уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Мужчине может грозить до 1 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU